PM encontra homem morto com mais de 10 tiros em Maringá

Magno Andrade Haime morreu no local

Um homem de 27 anos foi morto com mais de dez tiros em Maringá, na madrugada deste sábado, 9. O crime ocorreu no Conjunto Odwaldo Bueno Netto. A vítima foi identificada como Magno Andrade Haime.

Segundo a Polícia Militar (PM), as equipes foram acionadas a comparecer no cruzamento da Rua Dolores Duran, com Rua Carlos Maurício Duarte, onde segundo o solicitante havia uma pessoa caída na calçada alvejada por disparos de arma de fogo.

Ainda de acordo com a PM, o homem morreu na hora. A equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada, mas nada pode ser feito.

No local, foram recolhidas treze cápsulas de pistola 380. O caso será investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Maringá.

As informações são do Plantão Maringá e GMConline.

