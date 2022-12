PM encontra estufa com 730 pés de maconha em Guaratuba

Da Redação

Plantação ilegal foi encontrada após uma denúncia registrada via 181

Três pessoas foram presas pela Polícia Militar (PM) pelo cultivo de 730 pés de maconha localizados na sexta-feira (23), em uma estufa em Guaratuba, litoral do Paraná. A plantação ilegal foi encontrada após uma denúncia registrada via 181.

“Apreensões como as realizadas no município de Guaratuba reforçam a importância da participação social por meio das denúncias anônimas. Muitas pessoas acabam tendo conhecimento de ilícitos praticados próximo às suas casas e em locais por onde passam e ficam indiferentes à situação que, invariavelmente, pode prejudicar a elas mesmas, pessoas próximas ou suas famílias”, frisou o chefe do Centro Integrado de Denúncias 181, major Edivan Fragoso.

Durante a ação policial, três indivíduos estavam saindo da propriedade em um veículo e foram abordados. Um deles afirmou que cultivava a droga e fazia a distribuição medicinal e que os outros dois eram os “jardineiros” da plantação.

“Um deles chegou a dizer que fornecia essas drogas para uma associação de tratamento com a cannabis, mas não apresentou nenhum documento, nenhuma autorização de produção. Todos foram presos por tráfico de drogas”, ressaltou a porta-voz da PMPR do Verão Maior Paraná, capitã Elizangela de Lima.

Também foram apreendidos todos os utensílios utilizados pelos suspeitos na produção dos entorpecentes, como luminárias, fertilizantes e ar-condicionado.

Os três presos, juntamente com material apreendido, foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil do município.

Com informações da Banda B.

