PM encontra crack escondido dentro de Mickey de pelúcia e prende dupla no PR

Abordagem no bairro Interlagos revelou mais de 100 gramas do entorpecente, maconha e um simulacro de arma de fogo

Dois homens de 29 e 32 anos foram presos em flagrante pela Polícia Militar sob a acusação de tráfico e posse de drogas no bairro Interlagos, em Cascavel, no Oeste do Paraná. Durante a ação policial, realizada na tarde de segunda-feira (27), a equipe encontrou um pacote contendo 102 gramas de crack escondido no interior de um boneco de pelúcia do Mickey Mouse.

- leia mais: Cinco suspeitos de matar empresário e atirar em barbeiro são presos no PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A intervenção ocorreu durante um patrulhamento ostensivo em um imóvel sinalizado como ponto frequente de usuários de entorpecentes. Ao notarem a aproximação da viatura, os policiais identificaram movimentação suspeita na entrada da casa, onde um homem demonstrou nervosismo, arremessou um objeto no chão e correu para o interior da residência na tentativa de se esconder.

Após constatarem que o objeto dispensado era um cigarro de maconha, as equipes realizaram a abordagem ao segundo indivíduo que estava no local e iniciaram uma vistoria minuciosa pelo imóvel. Durante as buscas em um dos quartos, o pacote de crack foi localizado dentro do brinquedo de pelúcia que estava posicionado sobre a cama. Embaixo do colchão do mesmo cômodo, os agentes também apreenderam um simulacro de revólver e um coldre.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A revista estendeu-se aos demais ambientes da casa, resultando na apreensão de mais 16 gramas de maconha e rolos de papel-alumínio, insumo comumente utilizado no fracionamento e embalagem de entorpecentes para a comercialização. Diante dos fatos, a dupla e todo o material apreendido foram encaminhados à 10ª Central de Flagrantes de Cascavel para a adoção dos procedimentos legais cabíveis.