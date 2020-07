PM encerra festa na região de Curitiba; anfitrião e convidados vão para a delegacia

Continua após publicidade

Uma festa com aglomeração de pessoas foi encerrada na madrugada deste domingo (14), na região de Curitiba. Moradores do bairro Nações, em Fazenda Rio Grande, chamaram a Polícia Militar por conta do barulho do evento que acontecia na Rua Bolívia.

Segundo a PM, a denúncia foi confirmada com a chegada da equipe policial. que pediram para que a festa fosse encerrada Entretanto, o dono da festa e alguns convidados, de forma desrespeitosa informaram que não obedeceriam a ordem.

Para garantir a não continuidade do evento, o aparelho de som usado na festa também foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Fazenda Rio Grande.

(Com informações da Banda B)