PM é suspeito de matar ex-esposa a facadas na frente da filha no PR

Um feminicídio foi registrado durante a madrugada desta terça-feira (2) em Marialva, norte do Paraná. Uma mulher de 38 anos foi morta a facadas pelo ex-companheiro, que é um policial militar aposentado, na frente da filha de 12 anos.

Familiares da vítima, que foi identificada como Viviane Aparecida Castro Furlan, disseram que o ex-PM de 56 anos não aceitava o fim do casamento. Além disso, a mulher tinha uma medida protetiva contra o suspeito desde setembro de 2023.

De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), o agente da reserva invadiu a casa de Viviane e foi ao quarto onde ela dormia com a adolescente - filha do ex-casal. O homem discutiu com a moradora, tirou uma faca do bolso e a golpeou pelo menos cinco vezes na região do tórax.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser chamada pela filha da vítima, contudo quando os socorristas chegaram à residência, já encontraram Viviane sem vida.

O Instituto Médico Legal (IML) de Maringá foi acionado para recolher o corpo.

Após o crime, o homem fugiu. Ele é procurado pela polícia.



Além da adolescente que presenciou o crime, Viviane deixa uma filha de 17 anos fruto de outro relacionamento.

