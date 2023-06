PM e PRF prendem quadrilha com 308 kg de drogas no norte do Paraná

Siga o TNOnline no Google News

Durante uma ação conjunta, a Polícia Militar do Paraná (PMPR) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam nesta quinta-feira (1) quatro pessoas com 308 quilos de drogas, em Cornélio Procópio, na região Norte do Estado.

As equipes foram acionadas para um possível comboio de veículos que estaria transportando drogas pela PR-160. Diante das informações e das características dos carros, os militares estaduais e rodoviários federais conseguiram fazer a abordagem.

Dois veículos faziam a função de batedores, enquanto no terceiro foram encontrados os fardos de maconha. Além disso, o veículo que transportava a droga apresentava alerta de furto/roubo.

Os militares estaduais apreenderam ainda R$ 3.454,00 em dinheiro e quatro aparelhos celulares.

Os quatro ocupantes receberam voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e foram encaminhados juntamente com as drogas e com os carros apreendidos para a Delegacia da Polícia Civil de Cornélio Procópio.

