PM é preso suspeito de vender veículos apreendidos em pátio da corporação no PR

Um policial militar foi preso e outros dois acabaram afastados das funções nesta quinta-feira (5), durante a Operação Proditio, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

Os oficiais, lotados na 5ª Companhia Independente da Polícia Militar em Cianorte, no noroeste do Paraná, são suspeitos de vender veículos que haviam sido apreendidos pela própria corporação. Além das prisões e afastamentos, o Ministério Público cumpriu quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara da Auditoria da Justiça Militar Estadual em municípios como Maringá, Paiçandu, Morretes e Jussara.

As investigações, coordenadas pelo promotor Guilherme Franchi, apontam que os policiais apreendiam veículos de forma irregular para, posteriormente, retirá-los do pátio da companhia e comercializá-los. O esquema foi identificado após os proprietários dos bens procurarem a sede da PM para a recuperação dos veículos e constatarem que as unidades não estavam mais no local.

De acordo com o Gaeco, os compradores agiram de boa-fé e chegaram a realizar pagamentos via PIX para a conta de um dos envolvidos. Um carro e uma motocicleta já foram recuperados em Maringá.

Os crimes teriam ocorrido enquanto o trio trabalhava na cidade de Jussara. Em resposta oficial, a Polícia Militar do Paraná informou que instaurou um processo administrativo e criminal para apurar os fatos, assegurando o direito de defesa aos envolvidos. A corporação reforçou que não compactua com desvios de conduta e que colabora diretamente, por meio de sua Corregedoria, para identificar e reprimir atos ilícitos praticados por seus integrantes.