PM é preso por abusar sexualmente de moradora de rua, em Londrina

O crime foi registrado no último domingo (15)

Um policial militar do 5º Batalhão de Polícia Militar (PM), de Londrina, norte do Paraná, foi preso por estuprar uma moradora de rua no interior de um mocó, conhecido como "Mansão dos Nóias", na região central da cidade. O crime ocorreu no último domingo (15), e a prisão do agente, por sua vez, nesta quarta-feira (18).

A vítima do abuso registrou um boletim de ocorrência e, segundo o documento, o policial entrou em uma residência abandonada, local em que a mulher estaria dormindo, e a obrigou a fazer sexo com ele.

Na sequência, o homem fugiu do local utilizando um Peugeot branco. As placas do automóvel foram repassadas às autoridades, porém, elas não foram localizadas no sistema.

A mulher, que vive em situação de rua, relatou que o autor do abuso era "moreno forte com um colete preto".

O policial foi detido e encaminhado para a Delegacia da Mulher. Até o momento, seis pessoas prestaram depoimento a respeito do caso.

