PM e PF apreendem mais de 2,5 toneladas de maconha no Paraná

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Federal em Guaíra

Policiais militares do pelotão de operações com cães do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON) apreenderam mais de 2,5 toneladas de drogas na madrugada desta quinta-feira (24), na região rural de Nova Aurora, no Oeste do Estado. A ação teve apoio da Polícia Federal.

Os policiais acompanharam a movimentação de veículos no local e perceberam que os suspeitos realizavam o transbordo de carga entre caminhonetes e uma carreta-tanque.

Durante o procedimento de aproximação, os policiais deram voz de abordagem, momento em que os suspeitos reagiram com disparos de arma de fogo e fugiram por uma região de mata.

Com auxílio dos cães, os policiais conseguiram prender quatro pessoas e apreender mais de 2,5 toneladas de droga (substância análoga à maconha), além de duas caminhonetes e a carreta-tanque.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Federal em Guaíra. Os presos autuados em flagrante delito vão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.

