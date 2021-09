PM e PF apreendem 1.080 quilos de maconha na região

Da Redação

Numa ação conjunta, as polícias Militar do Paraná e a Federal apreenderam mais de uma tonelada de maconha nesta quarta-feira (29), em Bela Vista do Paraíso, no Norte do Estado. A operação integrada envolveu equipes de Londrina e de Rolândia, além de apoio do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA). Dois homens foram presos.

A apreensão faz parte da Operação Recobrimento da Polícia Militar, desencadeada na região do Norte para fazer frente ao tráfico de drogas, roubos, furtos e outros crimes, com reforço de policiamento ostensivo e de patrulhamento.

De acordo com as informações da unidade, as equipes policiais do 5º Batalhão (Londrina) e do 15º Batalhão (Rolândia) fizeram diversas abordagens a veículos nos municípios de Florestópolis, Prado Ferreira e Miraselva, com o objetivo de reprimir o tráfico de drogas na região. No decorrer da operação, dois veículos tentaram fugir dos policiais em direção a Bela Vista do Paraíso.

Durante a abordagem aos veículos, as equipes constataram que ambos estavam carregados com grande quantidade de maconha, que após pesagem totalizou 1.080 quilos. Também foi verificado que um dos veículos era apropriação indébita de uma locadora.

Dois homens, de 25 e 40 anos, foram presos e encaminhados, juntamente com os veículos e a droga.