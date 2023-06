PM e Bombeiros buscam criança de 2 anos desaparecida em Londrina

Fechado há dois anos por conta de comprometimento com as chuvas, o Parque Daissaku Ikeda não tem controle efetivo do acesso de visitantes

Desaparecida desde sábado (10) à tarde, uma criança de apenas dois anos é alvo de buscas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros em Londrina. O trabalho é realizado no Parque Daissaku Ikeda, na localidade da Usina Três Bocas, zona rural do município.

Segundo informações do G1 Paraná, a mãe do menino disse aos policiais que atenderam à ocorrência que estava no parque com o filho e o namorado dela. O casal contou que estava organizando os pertences para deixar o local, quando a criança teria sido colocada no carro.

Quando estavam a dois quilômetros do parque, eles contaram que teriam percebido que o menino não estava no veículo. Diante da situação, o casal foi levado à Delegacia da Polícia Civil para prestar esclarecimentos.

Fechado há dois anos por conta de comprometimento com as chuvas, o parque Daissaku Ikeda não tem controle efetivo do acesso de visitantes e, por isso, continua sendo acessado.

Cães farejadores são usados nas buscas, mas nenhuma pista foi encontrada até o final da manhã deste domingo (11).

