PM do Paraná expõe viaturas históricas e atrai grande público; veja

Equipamentos e máquinas automobilísticas dignas de filme de cinema, com as cores da Polícia Militar do Paraná, encantaram os veranistas que passeavam pelo Morro do Cristo, em Guaratuba, no último sábado (24). Foi o primeiro dia do Ciclo de Exposições da PMPR no Verão Maior Paraná. No próximo sábado (31), das 16h às 20h, a mostra estará em Matinhos.

As viaturas históricas como fusca, a kombi e o opala chamaram a atenção dos admiradores de carros antigos, mas os modelos Porsche Macan e Camaro foram os mais procurados para fotos e vídeos, principalmente pelas crianças.

Outras atrações bastante procuradas foram a exposição dos materiais do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) e do Batalhão de Operações Especiais (BOPE). Muitos curiosos conversaram com os policiais para entender a missão desenvolvida pelas equipes destas unidades.

A Cavalaria da PMPR também estava presente e as crianças ainda puderam dar uma volta no cavalo do Regimento de Polícia Montada (RPMon). Elas também receberam pinturas no rosto e fizeram desenhos, com a ajuda do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária, que disponibilizou lápis de cor e desenhos para colorir.

O Corpo de Bombeiros, com seus veículos e jet-ski, participou desse encontro, assim como o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), que fez demonstrações com os etilômetros e deixou em exposição a motocicleta modelo Harley Davidson. Nem a chuva foi capaz de dispersar o público.

“Esse evento traz para a gente um conhecimento maior da Polícia Militar. Os carros históricos e os novos chamaram a nossa atenção e das crianças também”, disse o comerciante Edilson Andrade, que saiu de Londrina, no Norte do Paraná, para passar as festas de fim de ano no litoral paranaense.

A porta-voz da PMPR no Litoral, capitã Elizangela de Lima, ressaltou a importância de eventos como esse para a corporação e para a população. “Isso aproxima cada vez mais a PMPR das pessoas, mostrando nossas áreas de atuação e trazendo alegria e diversão para as crianças. A Polícia Militar mostra mais uma vez que está ao lado da população em todas as situações”, frisou.





VERÃO MAIOR PARANÁ

O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. Acesse o site www.verao.pr.gov.br e confira a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado. As ações acontecem nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná.





EXPOSIÇÃO

A exposição da Polícia Militar do Paraná acontecerá durante toda a temporada de verão, sempre aos sábados, e vai passar por todas as cidades do Litoral.

Confira as datas, locais e horários do Ciclo de Exposições da PMPR no litoral paranaense:

Janeiro

31/12 - Matinhos - 16h às 20h

07/01 - Pontal do Paraná - 16h às 20h

08/01 - Guaratuba - 09h às 13h

14/01 - Matinhos - 16h às 20h

15/01 - Pontal do Paraná - 09h às 13h

21/01 - Guaratuba - 16h às 20h

22/01 - Morretes - 09h às 13h

28/01 - Matinhos - 16h às 20h

29/01 - Paranaguá - 09h às 13h

Fevereiro

04/02 - Pontal do Paraná - 16h às 20h

05/02 - Antonina - 09h às 13h

11/02 - Guaratuba - 16h às 20h

12/02 - Matinhos - 09h às 13h





Fonte: Agência Estadual de Notícias.

