PM dispersa baile funk com tiros de borracha no Paraná; veja

Baile funk fechou rua e aglomerou cerca de 300 pessoas.

A Polícia Militar (PM) de Londrina, na região norte do Paraná, dispersou um baile funk que era realizado em via pública e reunia cerca de 300 pessoas na madrugada deste domingo (05). Foi preciso efetuar disparos com balas de borracha para que os participantes do evento obedecessem a ordem policial.

De acordo com o boletim de ocorrências da PM, por volta das 1h50 da madrugada, a polícia foi acionada para conter um baile funk com som muito alto, na Rua Benedito Fernandes de Lima, no Bairro São Jorge. Segundo moradores, dezenas de pessoas estavam na rua, que foi interditada para a festa.

Ainda segundo o boletim, a aglomeração se estendia por dois quarteirões, com cerca de 300 pessoas fazendo uso de bebidas alcoólicas e sem utilização de máscaras de proteção contra Covid-19. A polícia teria sido hostilizada pelos frequentadores da festa, que inclusive teriam atirado objetos contra as equipes, o que fez com que fosse necessário reforço de outras viaturas. Por conta da resistência da multidão em acatar as ordens policiais de dispersar, foi necessária a utilização de balas de borracha.

Pouco tempo depois da ação policial, por volta das 3h da manhã, a polícia foi informada que as pessoas voltaram a se aglomerar no local. De volta à rua, os policiais voltaram a utilizar a munição não letal, até que a multidão se dispersasse por completo, segundo relata o boletim.

Ninguém foi preso e não há informações sobre pessoas feridas.

