PM de Rolândia apreende pedras de crack e prende dois homens

Drogas foram apreendias pela equipe Rotam

Dois homens foram presos e drogas apreendidas em Rolândia, no norte do Paraná. A Polícia Militar (PM) realizava patrulhamento pela Avenida Júlio Braz Damasceno e flagrou os suspeitos. Um deles correu e invadiu o quintal das casas do bairro, na noite desta terça-feira (28).

De acordo com a PM, com um rapaz foi encontrado quatro porções grandes de crack, além de R$214.65, dinheiro que seria do tráfico de drogas. Já o outro envolvido, correu da abordagem, pulou muros de residências, invadindo quintais, porém, sofreu uma queda.

O rapaz, mesmo se queixando de dores no queixo, resistiu a abordagem e tentou novamente fugir. Durante revista pessoal, os policiais encontraram 59 porções de crack já embaladas e prontas para a venda.

Diante do flagrante, os dois foram presos por tráfico de drogas.

