PM de Ponta Grossa encerra festas com 500 e 300 pessoas

Duas festas foram interrompidas pela Polícia Militar (PM), em Ponta Grossa na noite desta sexta-feira (21) e madrugada deste sábado (22).

Em uma delas, em uma chácara da cidade, cerca de 500 pessoas foram flagradas aglomeradas.

A PM informou que com a chegada de equipes de fiscalização, alguns participantes tentaram fugir do local. Os responsáveis pelo evento, três homens com idades entre 19 e 24 anos, foram identificados e autuados. No local ainda foram encontrados um simulacro de arma de fogo, maconha e um frasco de lança perfume.

Pouco antes, a fiscalização já havia encerrado uma festa em um barracão, com cerca de 300 pessoas, no bairro Contorno. As pessoas estavam aglomeradas e ninguém usava máscara.

O responsável pelo local foi autuado e liberado após assinar termo circunstanciado.