PM de Maringá salva criança de 2 anos engasgada

Uma criança de 2 anos foi salva por um policial militar após se engasgar, na noite do último domingo, 24, em Maringá. O militar que ajudou a salvar o menino é tio da criança e passava pelo bairro onde ela mora justamente no momento do acidente.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), a equipe estava em patrulhamento pelo Jardim Monte Rei quando os pais da criança pediram socorro e relataram que o menino estava engasgado. Conforme a corporação, os pais disseram que a criança tinha dificuldades para respirar e já estava convulsionando.

Os policiais conseguiram prestar os primeiros socorros à vítima e realizar manobras para desobstruir as vias áreas do menino.

O momento do atendimento foi registrado por uma câmera de segurança instalada próximo à casa da família. Nas imagens, é possível ver o desespero dos pais enquanto a criança era socorrida.

Logo após a desobstrução feita pelo policial, o menino e o pai foram levados pelos militares até o Hospital Universitário (HU) de Maringá, para que a criança recebesse atendimento médico.

“[Ele] está bem e já recebeu alta. Deus mandou os anjos fardados na hora certa, porque se não fossem por eles, essa ocorrência não saberíamos como ia ser”, relatou Jaqueline Bueno, tia do menino, ao repórter Fábio Guillen, do GMC Online. VEJA:

PM de Maringá salva criança de 2 anos engasgada - Vídeo por: GMC Online

