Da Redação

PM de Londrina usa drone para flagrar menor vendendo drogas

A Polícia Militar de Londrina fez uso de um drone para apreender um adolescente de 17 anos que vendia drogas na cidade. O menor de idade foi apreendido ao ser flagrado praticando o crime.

continua após publicidade .

Outro homem de 39 anos também foi preso.

As imagens mostram o jovem sentado em frente à casa. Uma pessoa se aproxima dele e, em alguns instantes, saem com as encomendas. A cena se repete com pessoas diferente. Com os dois suspeitos, durante a abordagem da PM, foram encontradas 50 pedras de crack e 30 porções de cocaína.

continua após publicidade .

O homem e o adolescente tinham ficha limpa. O flagrante foi possível após denúncia anônima.

Informações da RICMAIS