PM começa a usar bicicletas para patrulhar o centro de Londrina

A Polícia Militar (PM) anunciou a retomada do uso de bicicletas para reforçar a segurança na área central de Londrina, a segunda maior cidade do Paraná. Policiais militares vão usar as bikes no trabalho de radiopatrulhamento no quadrilátero central.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Com inverno acima de 30° C, Estado alerta aos cuidados básicos com a saúde

Não é a primeira vez que essa modalidade é utilizada pela PM de Londrina. Entre 2017 e 2019, a Polícia Militar já adotou a iniciativa, que agora foi retomada para casos de emergências policiais e abordagens.

continua após publicidade

O tenente-coronel Marcos Tordoro explica que os policiais militares carregarão um aparelho de rádio, que está conectado à Central de Operações da PM. Segundo ele, a retomada do sistema na área central e arredores foi decidido após análises técnicas.

“É uma equipe como qualquer outra: patrulham, conversam, atendem, abordam e prendem pessoas suspeitas. E o Copom passa para essas equipes as ocorrências policiais na área central”, diz.

Tordoro afirma que esse modelo reforça a presença da PM na área central. “Os números, quando (o serviço com bicicletas) ocorreu no passado, eram muito positivos, de prisões e no aspecto preventivo”, diz.

continua após publicidade

O tenente-coronel pontua que o patrulhamento não é adequado a todos os espaços urbanos. “O Centro de Londrina garante mobilidade e acessibilidade a locais que motos e carros não acessam. Esse é, também, um meio de transporte silencioso, o que nos permite, em algumas situações, surpreender os abordados”, completa.

O oficial admite também que o uso de bicicletas não é viável em dias de chuva. Nesses casos, o patrulhamento será feito com os veículos motorizados.

O trabalho será realizado por policiais militares em duplas, de manhã e à tarde.

Policiais militares passaram por cursos de qualificação. O ciclopatrulhamento é usado costumeiramente em ações da PM no Litoral do Paraná.