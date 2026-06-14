PM apreende seis pistolas em ônibus em operação de combate ao tráfico de armas
Ação foi desencadeada pela equipe de operações com cães da 5ª companhia do batalhão de polícia rodoviária (BPRP),
Uma ação de proteção das fronteiras e divisas do Paraná na madrugada deste domingo (14) resultou na apreensão de seis pistolas de origem estrangeira e na prisão de uma mulher de 21 anos na PR-151, em Piraí do Sul, nos Campos Gerais. A ocorrência foi registrada pela polícia militar do paraná (PMPR), por meio da equipe de operações com cães da 5ª companhia do batalhão de polícia rodoviária (BPRP), durante a operação protetor.
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De acordo com o secretário estadual da Segurança Pública, Saulo Sanson, o fortalecimento das fiscalizações nas rodovias estaduais integra a estratégia do Governo do Estado para combater organizações criminosas e coibir a circulação de armas e drogas pelo território paranaense.
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“Os investimentos realizados pelo Governo do Estado em inteligência, tecnologia e capacitação das forças de segurança têm fortalecido o trabalho de fiscalização nas fronteiras e divisas do Paraná. Cada apreensão representa menos armamento disponível para a criminalidade e mais segurança para a população”, afirmou.
A abordagem ocorreu em um ônibus de transporte interestadual que fazia o trajeto entre Foz do Iguaçu e o Estado de São Paulo. Durante a fiscalização, os policiais militares empregaram um cão de faro, que apresentou comportamento indicativo para uma bagagem localizada no setor de passageiros.
A bolsa pertencia a uma passageira que, questionada pela equipe, informou inicialmente que transportava alimentos. Diante da sinalização do cão de faro, os policiais realizaram a vistoria da bagagem e localizaram armas de fogo escondidas em seu interior.
A mulher foi retirada do veículo para averiguação e recebeu voz de prisão. Em busca minuciosa feita no posto rodoviário de Piraí do Sul, os policiais encontraram seis pistolas de origem estrangeira, fabricadas na Turquia e na Argentina. Também foram apreendidos seis carregadores, um para cada arma, além de três carregadores sobressalentes.
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Uma das pistolas estava com o carregador com 18 munições intactas. A suspeita informou aos policiais que tinha conhecimento do transporte do armamento e que o material seria entregue na cidade do Rio de Janeiro.
A mulher e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Castro para os procedimentos de polícia judiciária. Ela foi autuada em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.