PM apreende seis pistolas em ônibus em operação de combate ao tráfico de armas

Uma ação de proteção das fronteiras e divisas do Paraná na madrugada deste domingo (14) resultou na apreensão de seis pistolas de origem estrangeira e na prisão de uma mulher de 21 anos na PR-151, em Piraí do Sul, nos Campos Gerais. A ocorrência foi registrada pela polícia militar do paraná (PMPR), por meio da equipe de operações com cães da 5ª companhia do batalhão de polícia rodoviária (BPRP), durante a operação protetor.

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De acordo com o secretário estadual da Segurança Pública, Saulo Sanson, o fortalecimento das fiscalizações nas rodovias estaduais integra a estratégia do Governo do Estado para combater organizações criminosas e coibir a circulação de armas e drogas pelo território paranaense.

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“Os investimentos realizados pelo Governo do Estado em inteligência, tecnologia e capacitação das forças de segurança têm fortalecido o trabalho de fiscalização nas fronteiras e divisas do Paraná. Cada apreensão representa menos armamento disponível para a criminalidade e mais segurança para a população”, afirmou.

A abordagem ocorreu em um ônibus de transporte interestadual que fazia o trajeto entre Foz do Iguaçu e o Estado de São Paulo. Durante a fiscalização, os policiais militares empregaram um cão de faro, que apresentou comportamento indicativo para uma bagagem localizada no setor de passageiros.



A bolsa pertencia a uma passageira que, questionada pela equipe, informou inicialmente que transportava alimentos. Diante da sinalização do cão de faro, os policiais realizaram a vistoria da bagagem e localizaram armas de fogo escondidas em seu interior.

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A mulher foi retirada do veículo para averiguação e recebeu voz de prisão. Em busca minuciosa feita no posto rodoviário de Piraí do Sul, os policiais encontraram seis pistolas de origem estrangeira, fabricadas na Turquia e na Argentina. Também foram apreendidos seis carregadores, um para cada arma, além de três carregadores sobressalentes.

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Uma das pistolas estava com o carregador com 18 munições intactas. A suspeita informou aos policiais que tinha conhecimento do transporte do armamento e que o material seria entregue na cidade do Rio de Janeiro.

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A mulher e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Castro para os procedimentos de polícia judiciária. Ela foi autuada em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.