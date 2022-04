Da Redação

PM apreende R$ 280 mil em drogas sintéticas e maconha no PR

Policiais militares do 3º Batalhão da PM (3º BPM), pertencente ao 5º Comando Regional da PM (5º CRPM), encaminharam um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na cidade de Pato Branco, no Sudoeste do Paraná. Após o rapaz ser abordado em seu carro com maconha, os policiais encontraram mais drogas em sua casa. De acordo com o levantamento do batalhão, a droga apreendida equivale a aproximadamente R$ 280 mil.

De acordo com informações levantadas pela Agência Local de Inteligência do batalhão, uma equipe da Rondas Ostensivas Com Aplicação de Motocicletas (Rocam) abordou um veículo que estava estacionado em via pública, ocupado por um rapaz suspeito. Após a abordagem, foi encontrada uma porção de 6,3 gramas de maconha. A ação aconteceu na tarde de quarta-feira (20/04).

As buscas continuaram na residência do suspeito, onde os policiais localizaram, em seguida, 14 mil pontos de LSD, 101 gramas da droga sintética MDMA, 155 gramas de morruga (um tipo de maconha modificada), 53 comprimidos de ecstasy e mais 13 gramas dessa droga em pó.

O detido, de 24 anos, recebeu voz de prisão e foi encaminhado junto com as drogas às autoridades competentes.

Fonte: Agência Estadual de Notícias.