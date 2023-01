PM apreende quase uma tonelada de maconha em Cândido de Abreu

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Divulgação

A Polícia Militar (PM) de Cândido de Abreu apreendeu na quarta-feira (11) 914,10 kg de maconha, Fracionados em diversos pacotes com cerca de 13 tabletes cada um. Segundo a Polícia Militar, esta foi a maior apreensão de drogas do ano, na região.

continua após publicidade .

Por volta das 12 horas, a equipe policial, em deslocamento pela PRC-487, visualizou um veículo Importado MMC Outlander prata estacionado em meio a uma plantação, fato que gerou suspeição.

LEIA MAIS: Samu atende vítima de tentativa de homicídio em Apucarana

continua após publicidade .

Em consulta a placa, não havia registro de furto/roubo. O veículo encontrava-se fechado, com os quatro pneus furados e pela janela, foi possível visualizar que o automóvel estava sem os bancos traseiros. Característico de veículos que já foram apreendidos em datas anteriores transportando drogas e outros ilícitos.

A equipe realizou busca no terreno, no intuito de localizar algum ilícito, porém sem lograr êxito.

Devido ao mau tempo e o local sem acesso estável à internet, os soldados voltaram ao perímetro urbano de Cândido de Abreu.

continua após publicidade .

Mais tarde, após cessado o mau tempo, a equipe retornou às proximidades do local no intuito de realizar mais buscas no terreno.

Após entrar, cerca de 300 metros por uma estrada de terra, que dá acesso a localidade de Tereza Cristina, os policiais encontraram na margem direita da estrada a vegetação alterada, sendo que o capim estava amassado e havia alguns arbustos, os quais aparentavam ter sido cortados.

Os militares então entraram na mata e encontraram diversos tabletes de maconha. Os policiais levaram cerca de 1h45min para carregar os entorpecentes na viatura, e ainda contou com auxílio de transeuntes e apoio de um terceiro com uma caminhonete.

continua após publicidade .

Quando os soldados retornaram até o local onde estava o carro abandonado, ele já tinha sido retirado.

A droga apreendida foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil para as medidas cabíveis.

Siga o TNOnline no Google News