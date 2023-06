PM apreende mais de mil munições de fuzil no Oeste do Paraná

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio do 19º Batalhão da Polícia Militar, apreendeu nesta semana mais de mil munições de fuzil e 432 quilos de maconha em São José das Palmeiras, na região Oeste do Estado.

Conforme o relato policial, a equipe seguia em patrulhamento pela avenida principal do município, quando avistou um veículo em atitude suspeita. Durante tentativa de abordagem, o motorista fugiu em alta velocidade por uma estrada rural e abandonou o carro em uma região de mata.

O condutor fugiu pela mata e não foi localizado pelas autoridades. No automóvel deixado para trás, os agentes da PMPR encontraram a droga e 970 munições de cal. 556, 72 munições de cal. 50, um carregador de fuzil e um colete balístico.

O veículo, a droga e as munições apreendidas foram encaminhadas para a delegacia, para os procedimentos cabíveis.

