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POLÍCIA

PM apreende mais de 5 toneladas de maconha escondidas sob carga de mandioca no Paraná

Operação integrada também resultou na apreensão de um fuzil calibre 5.56 e na prisão de um homem

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.05.2026, 16:12:47 Editado em 10.05.2026, 16:12:37
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PM apreende mais de 5 toneladas de maconha escondidas sob carga de mandioca no Paraná
Autor Foto: PMPR

A Polícia Militar do Paraná apreendeu mais de cinco toneladas de maconha e um fuzil calibre 5.56 durante uma operação de combate ao tráfico internacional de drogas realizada em Planaltina do Paraná, na região noroeste do estado.

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A ação foi coordenada pela 3ª Companhia Independente de Polícia Militar e contou com apoio do Núcleo Especial de Polícia Marítima (Nepom) de Guaíra e Naviraí, do Canil do 8º Batalhão da Polícia Militar e da Base Integrada da Operação Protetor/BPFron, em Querência do Norte.

Durante a operação, os policiais abordaram um caminhão Mercedes-Benz L2013 e realizaram uma vistoria detalhada no veículo. Segundo a PM, os cães farejadores Colt e Maze indicaram a presença de entorpecentes na carga transportada.

Após buscas minuciosas, os agentes localizaram aproximadamente 5.100 quilos de maconha escondidos sob uma carga de mandioca. Além da droga, também foi apreendido um fuzil calibre 5.56.

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O motorista do caminhão foi preso em flagrante e encaminhado, junto com o veículo, o armamento e os entorpecentes, às autoridades responsáveis pela investigação.

De acordo com a Polícia Militar, a apreensão representa mais um resultado das ações integradas de combate ao tráfico de drogas e aos crimes transfronteiriços na região noroeste do Paraná.

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