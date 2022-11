PM apreende mais de 400 quilos de maconha com adolescente no PR

Da Redação

PMPR apreende adolescente com mais de 400 quilos de maconha em Realeza -

O Batalhão de Polícia Rodoviária (BRPv) apreendeu nesta quinta-feira (17), um adolescente de 16 anos transportando mais de 400 quilos de maconha em um carro. O rapaz fugiu de uma abordagem policial, na PR-182, no município de Realeza, na região Sudoeste.

A equipe policial recebeu informações de usuários da rodovia de que havia um motorista forçando ultrapassagens e que aparentava estar embriagado. Ao tentar uma abordagem, o veículo não obedeceu às ordens de parada. Por isso, teve início um acompanhamento tático por aproximadamente 27 quilômetros. O condutor entrou em uma estrada próxima à rodovia, abandonou o veículo e tentou se esconder na mata existente no local.

Após buscas realizadas pela equipe policial, com o apoio de policiais do Posto Rodoviário de Francisco Beltrão, foi possível localizar o adolescente. No veículo, foram encontrados vários tabletes de maconha, que totalizaram 408 quilos.

O jovem, as drogas e o veículo foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Realeza.

