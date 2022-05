PM apreende mais de 40 kg de maconha em Ponta Grossa

Da Redação

Equipes da Polícia Militar apreenderam 41 quilos de drogas nesta terça-feira (17), em Ponta Grossa. A ação ocorreu no bairro Shangrilá, onde as substâncias seriam comercializadas. Uma motocicleta furtada também foi recolhida pelas autoridades. As drogas foram encontradas após uma abordagem a um homem de 39 anos, realizada na garagem de uma residência. Ele foi localizado ao lado da moto, que estava sem placas.

continua após publicidade .

O suspeito demonstrou nervosismo durante a ação conduzida pela PM e não soube explicar a procedência do veículo. Em consulta ao sistema policial, foi constatado que a motocicleta possuía alerta de furto, conforme boletim de ocorrência registrado em Ponta Grossa no ano de 2021. Ao vistoriar uma mochila que estava no local, foram encontrados cinco quilos de substância análoga a maconha, cocaína e haxixe. Também foram localizadas balanças de precisão e um caderno com anotações de vendas.

Ao dar continuidade às buscas no terreno em frente à residência, a polícia encontrou diversos tabletes de maconha, que juntos somaram um total de 36kg. Diante dos fatos, o suspeito, a motocicleta, os entorpecentes e demais objetos foram encaminhados à 13ª Subdivisão Policial (SDP).

continua após publicidade .

Com informações, aRede