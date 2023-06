PM apreende madeira ilegal durante operação no Sul do Paraná

Em operação de fiscalização em serralherias de Piên e Rio Negro, na região Sul do Paraná, realizada segunda-feira (5), a Polícia Militar apreendeu mais de 490 metros cúbicos de madeira, oriundas do desmate ilegal de Araucárias e Imbuias.

A ação contou com equipes de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) do Batalhão de Polícia Ambiental – Força Verde (BPAmb-FV), com apoio do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA).

Além da apreensão das madeiras, oito pessoas foram encaminhadas para assinatura de termo circunstanciado por crimes ambientais e oito armas de fogo foram apreendidas. Os militares estaduais também emitiram 29 autos de infração ambiental (AIA) que totalizaram mais de R$ 728 mil.

“Esta operação demonstra o trabalho que é realizado para coibir o desmate e serralherias ilegais não só na região, mas em todo o Paraná, com equipes atuando diariamente”, afirmou o comandante do BPAmb-FV, Valmir de Souza. Durante a ação, as equipes policiais constataram ainda 29 hectares de área desmatada.

A operação foi desencadeada a partir de diversas denúncias feitas ao Disque-Denúncia 181 sobre o funcionamento de serralherias ilegais em Rio Negro e região.

