PM apreende armas, recupera veículos e garante Carnaval tranquilo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Atuação da Polícia Militar promove Carnaval seguro em Guaratuba

Mais de 1,6 mil policiais militares e 616 viaturas atuaram, por dia, nos eventos públicos de Carnaval realizados em todo o Paraná entre a última sexta-feira (17) e a madrugada desta quarta-feira (22). Com isso, foi possível garantir segurança aos foliões e demais pessoas envolvidas diretamente com as festividades.

continua após publicidade .

Nesses dias, houve abordagem de 14.955 pessoas, resultando na prisão ou apreensão de 189. Além disso, 5.879 veículos foram abordados, sendo que 147 foram encaminhados ou recolhidos e 16 foram recuperados por estarem com alerta de furto ou roubo.

Nas operações realizadas no trânsito, em vias urbanas e nas rodovias estaduais, foram registradas 1.463 infrações, sendo as principais por excesso de velocidade, ultrapassagem em local proibido e embriaguez ao volante. Também foi feita a apreensão de 17 armas de fogo e de cerca de 28 quilos de drogas.

continua após publicidade .

O comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Sérgio Almir Teixeira, disse que a operação teve bastante êxito e possibilitou um Carnaval tranquilo. “Depois de dois anos sem esses eventos, era natural a participação massiva das pessoas. Por este motivo, fizemos o reforço policial com as equipes locais, equipes do Verão Maior Paraná e das unidades especializadas, garantindo eventos sem ocorrências graves e dando os encaminhamentos necessários para os atendimentos que foram solicitados”, afirmou.

“Atuamos do início ao fim dos eventos, inclusive com efetivo do serviço de inteligência, identificando focos de possíveis atitudes ilícitas, possibilitando a rápida ação policial e repressão aos crimes”, completou.

LITORAL

A PMPR atendeu 737 ocorrências durante o Carnaval no Litoral entre a última sexta-feira e a manhã desta quarta-feira. O município com o maior número de acionamentos foi Guaratuba, com 189, seguido de Matinhos (179), Pontal do Paraná (148) e Paranaguá (147). As cidades de Antonina, Guaraqueçaba e Morretes registraram, juntas, 74 ocorrências no período.

continua após publicidade .

O chamado mais recorrente ao longo do recesso foi perturbação do sossego, com 184 acionamentos. Em todos os eventos litorâneos foram abordadas 3.549 pessoas e 980 veículos. A atuação resultou ainda no cumprimento de quatro mandados de prisão, 87 pessoas levadas para lavratura de termo circunstanciado e 30 encaminhamentos por flagrante delito. Também foram distribuídas 675 pulseirinhas de identificação para crianças.

"Os foliões quiseram aproveitar ao máximo o Litoral e contaram com a atuação da Polícia Militar do início ao fim de cada evento. As ocorrências que registramos foram de menor gravidade e quem esteve presente percebeu que as equipes estavam em cada esquina promovendo segurança para todos", destacou o coordenador de operações da PMPR no Verão Maior Paraná, major Ronaldo Goulart.

Siga o TNOnline no Google News