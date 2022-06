PM apreende 627 quilos de maconha em Manoel Ribas

Da Redação

A Polícia Militar (PM) de Manoel Ribas, na região central do Paraná, apreendeu 627 quilos de maconha na Rodovia PR-487 em um veículo Citröen. Momento antes da apreensão das drogas, os policiais haviam apreendido um Fiat Pálio carregado com cigarros do Paraguai.

Quando os policiais realizam as devidas consultas ao veículo com contrabando de cigarros, surgiu um Citröen em direção a equipe com os faróis baixos.

No momento que o motorista visualizou a viatura, reduziu bruscamente a velocidade. Ficando evidente a tentativa de passar pela equipe sem ser abordado. Diante das suspeitas, também foi realizada a abordagem e notado que a suspensão traseira baixa e que o veículo estaria carregado com muito peso.

Dentro do carro foi localizado uma grande quantidade de maconha, 44 fardos e 109 tabletes O motorista, carro e a droga foram entregues na Delegacia de Polícia Civil de Manoel Ribas, onde a droga foi pesada e totalizou 627 quilos.

No início do mês a PM já havia realizado uma grande apreensão de drogas no munícipio.

Contrabando de cigarros

Os policiais se deslocavam pela rodovia para patrulhamento na zona rural, quando se depararam com um Fiat Palio com a suspensão traseira mais baixa que o normal.

Foi feita a abordagem e encontrado cinco caixas com 300 maços de cigarros. Os policiais entraram em contado com Delegado da Polícia Federal, em Guarapuava, que informou que devido a quantidade de cigarro, era para fazer o encaminhamento a Polícia Civil, onde as devidas providências seriam tomadas.