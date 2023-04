PM apreende 500 caixas de cigarro contrabandeado no Paraná

Da Redação

A apreensão foi registra nessa quinta-feira (27)

A Polícia Militar do Paraná apreendeu um caminhão carregado com 500 caixas de cigarro contrabandeadas do Paraguai, nesta quinta-feira (27), em Toledo, na região Oeste do Estado. A ação, executada pelo 19º Batalhão da Polícia Militar, causou prejuízo de R$ 1,8 milhão ao crime.

As equipes faziam patrulhamento durante a Operação Hórus, de combate ao crime em regiões de fronteira, quando perceberam o caminhão trafegando em alta velocidade pela PR-467, inclusive com ultrapassagens perigosas na rodovia, causando risco aos demais usuários. Após alguns quilômetros de acompanhamento tático, o motorista tentou fugir em um posto de combustíveis, mas foi abordado pelas equipes. O jovem, de 20 anos, confessou aos policiais que estava transportando a carga contrabandeada.

Durante a vistoria, os policiais encontraram as caixas de cigarro sob uma camada de silagem ensacada. Os produtos e o motorista foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal, em Cascavel.

O foco da Operação Hórus é combater o crime organizado, a entrada e saída de produtos de contrabando ao longo dos 16,8 mil quilômetros de de fronteira terrestre no Brasil. Para isso, mais de 800 profissionais de segurança pública atuam diariamente nos estados do Amazonas, Roraima, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Santa Catarina, Paraná, Amapá, Rio Grande do Norte, Acre, Rondônia, Pará e Rio Grande do Sul.

No Paraná, a ação conta com a participação da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional de Segurança Pública, Corpo de Bombeiros Militares, Instituto Nacional do Meio Ambiente (Ibama), Receita Federal, Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Exército Brasileiro, Marinha do Brasil e Força Aérea Brasileira.

