PM apreende 475 quilos de drogas e dá prejuízo de R$ 107 mi ao crime

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As drogas foram apreendidas durante uma operação

A Polícia Militar do Paraná, por meio de equipes da Agência Local de Inteligência (ALI) e das Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM) do 9º BPM, apreendeu 475 quilos de pasta base de cocaína na madrugada desta quarta-feira (29), em Paranaguá, no Litoral.

continua após publicidade .

A ação aconteceu no âmbito da Operação Albatroz, em parceria com forças federais e municipais, com atuação reforçada das forças de segurança do Paraná na costa do Estado. Com a apreensão, o prejuízo estimado ao crime foi de mais de R$ 107 milhões.

"É a maior apreensão de drogas do ano em Paranaguá, fruto de um trabalho amplo de inteligência e da apreensão rápida antes do embarque", afirmou o major Cristiano Stocco Rosa, subcomandante do 9º BPM.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Polícia Militar apreende três toneladas de soja furtadas no litoral

As investigações iniciaram após o setor de inteligência identificar que um caminhão traria a droga da região Oeste com destino ao porto. Ela estaria escondida no compartimento de carga.

De posse das características do veículo, policiais da ROTAM fizeram buscas e localizaram o caminhão já na entrada da balança de uma empresa.

continua após publicidade .

Após a abordagem, a droga foi encontrada em 15 bolsas e cinco pessoas (quatro homens e uma mulher) foram presos em flagrante pelo crime de tráfico internacional de drogas.

Os presos, a droga e o caminhão foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal de Paranaguá.

Siga o TNOnline no Google News