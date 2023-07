PM apreende 3,1 toneladas de maconha em duas ações no Oeste do PR

O Polícia Militar do Paraná (PM-PR), por meio do 19º Batalhão da PM, apreendeu na noite deste domingo (23) 3.198 toneladas de maconha em duas ações, nos municípios de Diamante d’Oeste e São José das Palmeiras, no Oeste do Estado.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Morre quinta vítima de acidente na BR-163 em Marechal Candido Rondon

Durante o patrulhamento na Avenida Paraná, em Diamante d’Oeste, por volta das 23h30, uma equipe policial viu um caminhão com a lanterna queimada e abordou o condutor. Nervoso, o indivíduo se recusou a exibir as notas fiscais das mercadorias transportadas. Os policiais decidiram verificar a carga e encontraram cerca de 1,1 tonelada de maconha entre pacotes de fraldas e papel higiênico. O homem foi preso e a droga apreendida.

continua após publicidade

A outra ação foi na PR-317, entre São José das Palmeiras e distrito de São Pedro do Iguaçu. Uma equipe policial em patrulhamento abordou um caminhão e, durante a vistoria da carga, os policiais constataram que havia 2.056 mil quilos de maconha. O motorista foi preso por tráfico de drogas e encaminhado junto com a droga para as devidas providências.

“Essas ações das forças de segurança reforçam o compromisso constante no combate ao tráfico de drogas na região. O empenho dos policiais militares resultou na apreensão de uma quantidade expressiva de entorpecentes, que certamente causaria grandes prejuízos à sociedade. O trabalho conjunto das equipes envolvidas demonstra a importância da atuação policial na preservação da ordem e da segurança pública”, destacou o comandante do 19º Batalhão da PM, tenente-coronel Jorge Aparecido Fritola.

Siga o TNOnline no Google News