PM apreende 10 toneladas de fertilizantes furtados no Paraná

A Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio de equipe de Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM) do 9º Batalhão da Polícia Militar, em Paranaguá, no Litoral do Estado, apreendeu na noite desta terça-feira (11), cerca de 10 toneladas de fertilizantes que foram furtados.

continua após publicidade

A ação aconteceu durante um patrulhamento dos militares estaduais na região da Estrada Velha do Rocio. Os policiais visualizaram dois homens próximos a uma grande quantidade de carga despejada sobre a rua e outros sacos cheios do mesmo produto. Diante da aproximação policial, os suspeitos fugiram e não foram localizados.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



continua após publicidade

Durante a abordagem, a equipe identificou os produtos como sendo furtados de caminhões nas chamadas “vazadas”, como são popularmente denominadas, crime que consiste na abertura de bicas e tombadores dos caminhões que trafegam em baixa velocidade pelo perímetro portuário. A carga cai na via para depois ser varrida, ensacada e vendida a receptadores que atuam na região.

Diante dos fatos, foi feito contato com uma Organização Não-Governamental (ONG) que fica responsável pelo recolhimento de cargas oriundas de vazadas na região e faz o encaminhamento pertinente aos produtos.

Desde o início do ano, a Polícia Militar do Paraná desencadeia uma ação de combate aos crimes de furto e receptação de cargas em Paranaguá.

A operação faz parte de um esforço continuado da PM na cidade com o objetivo central de prevenir e coibir o saque a caminhões e o armazenamento irregular de produtos, deixando a cidade mais segura para os profissionais que atuam na área portuária e para a própria população.

Siga o TNOnline no Google News