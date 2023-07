PM aposentado morto em Rolândia será sepultado nesta sexta-feira (21)

Amigos e familiares se despedem pela última vez do policial militar aposentado Valmir Amâncio da Paz, de 54 anos, nesta sexta-feira (21). O PM Amâncio, como era conhecido, foi assassinado a golpes de faca na noite desta quinta-feira (20), em Rolândia, no Norte do Paraná.

O velório do servidor aposentado teve início às 11 horas desta sexta-feira (21), na Capela Bom Pastor, localizada na Rua Europa. O sepultamento está previsto para às 17h30, no Cemitério Municipal de Rolândia.

Valmir Amâncio foi morto esfaqueado em frente a um supermercado, após uma discussão com o suspeito do crime. Câmeras de segurança registraram toda a ação. Clique aqui para assistir. O Siate, do Corpo de Bombeiros, foi chamado, mas o homem morreu no local após ser atingido no coração.

Nas redes sociais, amigos lamentam a morte do PM. Uma sobrinha de Amâncio afirmou que o tio "era um homem do bem".

