Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

rês plantações de maconha são encontradas pela PM em Curitiba.

Três plantações de maconha foram encontradas na quinta-feira (18) pela Polícia Militar (PM) em Curitiba. Elas eram plantadas dentro de diferentes residências, no formato de estufa.

continua após publicidade .

Segundo a polícia, a localização foi feita a partir de investigações do serviço de inteligência da corporação. Elas foram encontradas nos bairros Cajuru, no Boa Vista e no Pilarzinho.

Ninguém foi preso.

continua após publicidade .

Ainda conforme a PM, a plantação foi apreendida e encaminhada para a Central de Flagrantes.

Com informações: g1

Siga o TNOnline no Google News