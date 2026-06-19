Pit bull é morto pela PM após atacar quatro pessoas e matar cão no PR

Um pit bull foi morto por policiais militares na noite de quarta-feira (17), em Rolândia, no Norte do Paraná, após atacar ao menos quatro pessoas e matar outro cachorro. O animal foi baleado ao avançar contra a equipe da Polícia Militar (PM) e pedestres que estavam na via pública.

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A ocorrência teve início após denúncias pelo telefone 190 relatarem que dois pit bulls soltos estavam atacando moradores e outros animais na região. Ao chegar ao local, a equipe da Polícia Militar encontrou um cão morto, supostamente vítima da dupla. Os policiais conseguiram conter um dos pit bulls dentro de uma residência que estava com o portão aberto, mas o segundo continuou agressivo. Diante da ameaça contínua às pessoas na rua e à própria equipe de segurança, os agentes efetuaram disparos de arma de fogo para neutralizar o animal e evitar novos ataques.

Após ser atingido pelos tiros, o cão se afastou do local. O tutor dos animais compareceu à ocorrência logo em seguida, identificou os pit bulls e levou o cachorro ferido a um hospital veterinário. O animal, no entanto, não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito.

A Polícia Militar informou que a responsabilidade do proprietário pelos ataques dos cães serão investigadas agora pela Polícia Civil do Paraná (PC-PR).