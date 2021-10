Pista molhada: carro sai da rodovia durante ultrapassagem

Da Redação

Um flagrante de acidente em rodovia no Paraná, chama a atenção para a necessidade de redobrar os cuidados ao dirigir com chuva.

Uma imagem compartilhada nas redes sociais neste domingo (03), mostra um carro derrapando na rodovia durante uma ultrapassagem com a pista molhada. O flagrante aconteceu na BR 376, KM 241, no município de Califórnia, norte do Paraná.

Nas imagens, é possível ver o momento em que um veículo modelo Vectra GT perde o controle e sai da pista no final de uma ultrapassagem. O carro roda na pista, bate em um barranco às margens da estrada e em seguida, cai em uma canaleta de escoamento de água, às margens da rodovia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente é considerado de relevância secundária, sem vítimas e não foi registrado pelos policiais.

