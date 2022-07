“Piratas do asfalto” agem em rodovia e provocam capotamento no PR

Da Redação

Os suspeitos, conhecidos como “piratas do asfalto” chegaram a atirar contra o veículo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada na noite desta terça-feira, 05, por volta das 23h30, para atender uma ocorrência de tentativa de latrocínio na BR 487, no município de Tuneiras do Oeste, região noroeste do Paraná.

Segundo relato da PRF, houve uma tentativa de latrocínio contra os ocupantes de um veículo HB20, que seguia na rodovia com 3 ocupantes. Ao passar pelo KM 117, no sentido Cruzeiro do Oeste/Campo Mourão, 4 indivíduos que ocupavam um veículo não identificado e portavam armas longas, tentaram interceptar o HB20, para roubá-los. Os suspeitos, conhecidos como “piratas do asfalto” chegaram a atirar contra o veículo, deixando uma marca de perfuração por arma de fogo no porta malas.

Durante tentativa de fuga do veículo onde estavam as vítimas, houve um capotamento, causando ferimentos graves nos ocupantes. Todos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhados em estado grave para hospitais da região.

Pouco depois, mais a frente, na mesma rodovia, os bandidos abordaram outro veículo HB20, ocupado por um homem, que foi rendido e teve seus pertences pessoais e o veículo levados.

O veículo que era ocupado pelos “piratas” para prática do crime foi abandonado e incendiado no local dos fatos.

Quando a equipe da PRF chegou no local, as vítimas já haviam sido encaminhadas para atendimento médico, estando o local preservado por policiais militares.

Os veículos relacionados na ocorrência, tanto aquele utilizado pela quadrilha (incendiado e não identificado) e o HB20 prata que capotou, foram encaminhadas à Polícia Civil de Umuarama.

