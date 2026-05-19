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APAGÃO

Pipa provoca curto-circuito e deixa 821 imóveis sem energia em Cambé

Técnicos consertaram a rede logo após o acionamento. Especialista alerta que o uso de materiais como o cerol agrava o risco de acidentes elétricos

Escrito por Da Redação
Publicado em 19.05.2026, 15:58:03 Editado em 19.05.2026, 15:57:59
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Pipa provoca curto-circuito e deixa 821 imóveis sem energia em Cambé
Autor A pipa causou um curto-circuito - Foto: (Divulgação/Copel)

Uma pipa atingiu a rede de energia e deixou 821 consumidores sem luz na noite de segunda-feira (18), no bairro Jardim Ana Rosa, em Cambé, no norte do Paraná. O contato do objeto com a fiação provocou um curto-circuito que resultou no rompimento de um cabo elétrico. O fornecimento foi restabelecido após uma equipe da Companhia Paranaense de Energia (Copel) ir ao local e consertar a estrutura danificada.

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O incidente reforça o alerta das autoridades para os riscos do uso de pipas perto da rede elétrica. O gerente da base da Copel em Cambé, Anderson Schutz, orienta que a atividade seja realizada apenas em espaços abertos, como praças e campos de futebol. Segundo o gerente de Segurança do Trabalho da companhia, Igor Marques, a proximidade de linhas compostas por materiais condutores ou cortantes, a exemplo do cerol, pode gerar um arco elétrico.

A companhia ressalta o risco de choques graves ou fatais em ocorrências desse tipo. A orientação principal é para que a população nunca tente retirar objetos presos aos fios utilizando barras e hastes ou subindo em escadas, postes e telhados. Em situações de emergência ou acidentes envolvendo a rede de energia, os moradores devem acionar a Copel pelo telefone gratuito 0800 51 00 116.

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acidente Cambé ENERGIA pipa segurança elétrica
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