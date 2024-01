Pioneiro do rádio em Maringá, morre Paulo Roberto Salles aos 63 anos

Morreu aos 63 anos, em Maringá, o radialista Paulo Roberto Salles do Amaral. Conhecido popularmente como "Polila", ele foi uma figura icônica na história da comunicação local e pioneiro do rádio na região. Ele tinha uma doença crônica, que o obrigou, inclusive, a deixar a carreira na década de 1990.

continua após publicidade

Polila foi responsável por moldar e transformar o cenário radiofônico de Maringá, no noroeste do Paraná. Sua voz marcante e carisma conquistaram uma legião de ouvintes ao longo dos anos. Ele também desempenhou um papel crucial no desenvolvimento da cultura local, promovendo eventos, entrevistando personalidades e proporcionando aos ouvintes uma conexão única com a cidade.

- LEIA MAIS: Homem que morreu em acidente de trabalho em Arapongas é identificado

continua após publicidade

Amigos, colegas de trabalho e admiradores lamentam a perda de Paulo Roberto. As homenagens se multiplicam em redes sociais e emissoras de rádio. O corpo do radialista está sendo velado na Capela Prever do Cemitério Parque desde às 8 horas. O sepultamento está marcado para às 14 horas desta terça-feira (9), no Cemitério Parque.

Fonte: informações GMC Online.

Siga o TNOnline no Google News