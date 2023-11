Pintura no céu? Fenômeno óptico deixa nuvem colorida em Curitiba

Os moradores mais atentos de Curitiba tiveram o privilégio de presenciar um cena rara nesta quinta-feira (30) nos céus da capital paranaense: uma nuvem iridescente. A informação é do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), que postou uma fotografia do fenômeno em um grupo que mantém com a imprensa.

Segundo informações do Grupo PET-Física, da Unicentro, as nuvens coloridas, chamadas de ‘nuvens iridescentes’, são um "tipo excêntrico entre os fenômenos ópticos". Sua coloração é resultado das dispersões dos raios solares, cujas cores são distribuídas arbitrariamente pela nuvem, conforme publicação disponível na página do PET-Física.

"Com base nisso, a nuvem iridescente e o arco-íris seguem a mesma lógica de formação, contudo, a diferença entre esses efeitos está na região onde a separação das cores ocorre. O arco-íris forma-se através da dispersão da luz branca que incide sobre gotículas d’água da chuva ou de cachoeiras, por exemplo. Já as cores dispostas nas nuvens dependem de fatores especiais da própria nuvem para se formarem".

Em Curitiba, o fenômeno ocorreu após dias de chuva, com a mudança do clima e a chegada do sol. "Por conseguinte, a nuvem deve ter uma espessura bem fina, ser quase transparente, para que não haja impedimentos em relação à incidência da luz em gotículas de água ou em cristais de gelo. Assim, uma vez refratados, os raios solares se distribuem produzindo diferentes cores, em diferentes direções, formando um esplendor de tons no interior da nuvem", diz a postagem.

