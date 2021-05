Pintor morre após sofrer descarga elétrica e cair de telhado

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Nesta segunda-feira (24), um homem, identificado como Dirceu Delois Martins, de 54 anos, perdeu a vida após um acidente de trabalho na Zona Norte de Londrina, município da região norte do Paraná. O trabalhador sofreu uma queda de cinco metros após levar um choque.

Quando o acidente aconteceu, ele estava trabalhando na pintura de uma residência. De acordo com um outro pintor, que também estava no local, Dirceu estava no telhado da casa, quando o rolo de pintura encostou em fios de uma rede de alta tensão.

Na sequência, ele caiu do telhado. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada.

Os socorristas realizaram as manobras de reanimação, porém o pintor não resistiu.