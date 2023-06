Pintor influencer de Maringá morre após cair de andaime em obra

Edson Fernando do Nascimento

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um pintor, de 33 anos, morreu após cair de um andaime em uma construção localizada na Rua das Azaleias, em Maringá, na tarde desta terça-feira (6). O jovem identificado como Edson Fernando do Nascimento era influenciador na área que atuava.

continua após publicidade

De acordo com os socorristas do Samu, a vítima trabalhava na pintura de uma residência, quando se desequilibrou e caiu. Edson não estaria utilizando Equipamento de Proteção Individual (EPI) e acabou batendo a cabeça em uma escada. Ele sofreu traumatismo craniano e morreu no local.

- LEIA MAIS: Integrantes da Carreta Furacão 'saem no soco' e vídeo viraliza; veja

continua após publicidade

Com mais de 27 mil seguidores nas redes sociais, a morte do pintor causou comoção nas redes sociais. Em uma publicação no Instagram, mais de 200 pessoas lamentam o falecimento. “Mesmo sem entender eu sei que Deus tem um propósito em tudo e Ele é bom sempre. O céu recebe um grande homem”, disse um internauta.

Edson era membro da Igreja Cia do Avivamento, em Maringá. A Igreja publicou uma nota de pesar. “Lamentamos a perda do nosso querido irmão, amigo, voluntário, servo do Senhor e filho amado de Deus”, diz a publicação.

Siga o TNOnline no Google News