Pintor de 25 anos é executado com dez tiros em Sarandi

Esse é o oitavo assassinato do ano na cidade de Sarandi.

Um rapaz de 25 anos, foi executado com aproximadamente dez tiros de pistola na tarde desta quinta-feira (23). O crime aconteceu na frente de um bar localizado no Jardim Bela Vista II. Esse é o oitavo assassinato do ano na cidade de Sarandi.

A vítima, identificada como Diogo Alberto Rati de Souza, morava em um bairro vizinho. Segundo relatos de testemunhas, o rapaz estava no local pintando o estabelecimento comercial. De repente ele foi surpreendido por um jovem aparentando ser menor de idade, que ocupava uma bicicleta.

Esse rapaz aproximou-se do pintor, e efetuou vários disparos a queima-roupa. Na sequência o atirador teria fugido sentido ao Jardim Triângulo e desapareceu. Populares ligaram para a Polícia Militar e acionaram o socorro. Quando a equipe médica do Samu chegou no endereço, a vítima já não apresentava sinais vitais.

Policiais Militares e Agentes da Guarda Civil Municipal, isolaram a cena e comunicaram as Polícias Civil e Científica. Investigadores do Setor de Homicídios da DP-Sarandi e os delegados Adriano Garcia e Willian Ribeiro, foram até o local, e já deram início ao trabalho investigativo.

Conforme as autoridades policiais, Diogo tinha em seu desfavor, dois mandados de prisão em aberto. A PCPR informa, que no mês de agosto de 2019, a irmã do pintor também foi assassinada. Durante entrevista concedida a nossa equipe, o delegado titular de Sarandi, Adriano Garcia, descartou a possibilidade da execução desta quinta-feira, estar relacionada aos outros homicídios ocorridos recentemente na cidade. A princípio o crime teria sido motivado por questões passionais.

Ainda na noite de hoje, testemunhas prestaram depoimentos na delegacia. Equipes policiais realizam diligências para localizar o principal suspeito. William Ribeiro, delegado adjunto de Sarandi, afirmou que os outros sete assassinatos registrados na cidade, já foram esclarecidos.

