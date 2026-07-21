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Pintor cai do 7º andar de prédio no PR e sobrevive sem ferimentos graves

Homem foi encaminhado a um hospital da região de Pato Branco com dores pelo corpo e uma suspeita de fratura na clavícula

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.07.2026, 18:58:11 Editado em 21.07.2026, 18:58:06
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Pintor cai do 7º andar de prédio no PR e sobrevive sem ferimentos graves
Autor Edifício fica no centro de Pato Branco - Foto: Reprodução/Google Maps

Um pintor sobreviveu sem ferimentos graves após cair do sétimo andar de um prédio na manhã desta terça-feira (21), no centro de Pato Branco, no Sudoeste do Paraná. O trabalhador despencou de uma altura de aproximadamente 24 metros e atingiu a estrutura de uma central de gás, localizada a poucos metros do solo.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, o uso do equipamento de segurança foi determinante para amortecer o impacto e evitar que o homem caísse em queda livre. A corporação informou que a vítima está com dores pelo corpo e uma suspeita de fratura na clavícula, quadro considerado leve diante da gravidade e da altura do acidente.

O homem recebeu os primeiros socorros ainda no local e foi encaminhado consciente a um hospital da região. O dono da empresa terceirizada responsável pelo serviço de pintura esteve no local para prestar apoio ao funcionário. As causas do acidente serão investigadas.

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acidente de trabalho Corpo de Bombeiros hospital pato branco Pintura Segurança no Trabalho
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