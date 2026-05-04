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Pimentas abrem novo caminho lucrativo para produtor no Paraná

O cultivo, que nasceu como alternativa de renda pessoal, destaca-se pelo manejo cuidadoso e pela alta demanda dos consumidores na região.

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.05.2026, 08:35:17 Editado em 04.05.2026, 15:47:23
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Pimentas abrem novo caminho lucrativo para produtor no Paraná
Autor O sucesso da colheita estimula o produtor a planejar a expansão do negócio - Foto: estagio.redacao02

O produtor rural Giovani Ferreira do Pinhal, de 40 anos, encontrou no cultivo de pimentas uma nova alternativa de renda na zona rural de Umuarama. O que começou como uma experiência despretensiosa em uma pequena área próxima à propriedade leiteira da família evoluiu para uma produção diversificada, composta atualmente por cerca de 500 pés e 20 variedades da especiaria.

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A iniciativa de Giovani surgiu após pesquisas em plataformas digitais, quando buscava autonomia financeira sem abandonar o campo. O manejo, aprendido na prática entre testes e adaptações, abrange desde tipos suaves, como a biquinho e a Dirce, até as categorias de alta ardência, como a Carolina Reaper — reconhecida mundialmente pela elevada concentração de capsaicina.

O sucesso da colheita, impulsionado pela divulgação em redes sociais e pelo reconhecimento de clientes, estimula o produtor a planejar a expansão do negócio. Atualmente, o objetivo de Giovani é consolidar a comercialização e obter um espaço fixo na feira de hortifrúti realizada aos domingos em Umuarama. Ele busca, inclusive, apoio das autoridades locais para viabilizar essa meta.

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Além da viabilidade econômica, o projeto é marcado pela integração com outras culturas, como o maracujá, e pelo vínculo pessoal do produtor com o trabalho rural. "É algo que me realiza e que faço com muito amor pela terra", afirma Giovani, que já projeta o aumento da escala produtiva para atender à demanda da região, onde o plantio comercial de pimentas ainda é pouco explorado.

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Agronegócio Cultivo de Pimentas Empreendedorismo no Campo Feira de Hortifrúti paraná Produção Alimentar Sustentabilidade Rural
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