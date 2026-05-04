Pimentas abrem novo caminho lucrativo para produtor no Paraná

O produtor rural Giovani Ferreira do Pinhal, de 40 anos, encontrou no cultivo de pimentas uma nova alternativa de renda na zona rural de Umuarama. O que começou como uma experiência despretensiosa em uma pequena área próxima à propriedade leiteira da família evoluiu para uma produção diversificada, composta atualmente por cerca de 500 pés e 20 variedades da especiaria.

📰 LEIA MAIS: Pedágio Free Flow começa a operar em rodovias do PR nesta segunda-feira (4)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A iniciativa de Giovani surgiu após pesquisas em plataformas digitais, quando buscava autonomia financeira sem abandonar o campo. O manejo, aprendido na prática entre testes e adaptações, abrange desde tipos suaves, como a biquinho e a Dirce, até as categorias de alta ardência, como a Carolina Reaper — reconhecida mundialmente pela elevada concentração de capsaicina.

O sucesso da colheita, impulsionado pela divulgação em redes sociais e pelo reconhecimento de clientes, estimula o produtor a planejar a expansão do negócio. Atualmente, o objetivo de Giovani é consolidar a comercialização e obter um espaço fixo na feira de hortifrúti realizada aos domingos em Umuarama. Ele busca, inclusive, apoio das autoridades locais para viabilizar essa meta.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além da viabilidade econômica, o projeto é marcado pela integração com outras culturas, como o maracujá, e pelo vínculo pessoal do produtor com o trabalho rural. "É algo que me realiza e que faço com muito amor pela terra", afirma Giovani, que já projeta o aumento da escala produtiva para atender à demanda da região, onde o plantio comercial de pimentas ainda é pouco explorado.