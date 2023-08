Pilotos morrem em acidente na prova do Moto 1000 GP; veja o vídeo

Siga o TNOnline no Google News

Dois pilotos morreram após um impressionante acidente acontecer neste domingo (27) no Campeonato Brasileiro de Motovelocidade, em Cascavel, no oeste do Paraná.

O piloto André Veríssimo Cardoso, de 42 anos, foi atropelado na pista logo após a largada, com complemento da primeira volta. O condutor da outra moto, Érico Veríssimo da Rocha, 38 anos, também se feriu gravemente. Os dois não resistiram.

Os falecimentos foram confirmados pela assessoria oficial do Moto 1000 GP. Apesar do mesmo sobrenome, os pilotos não são parentes.

Confira o momento do acidente:

A direção de prova suspendeu todas as atividades no circuito, sem previsão de retomada. A organização do Moto 1000 GP lamentou o ocorrido em comunicado oficial.

