Piloto paranaense natural de Rolândia é um dos mortos em queda de avião em SP
Henrique Guariente Filho, 47 anos, atuava com voos particulares em Marília; ele deixa esposa e um filho pequeno
O piloto Henrique Guariente Filho, 47 anos, natural de Rolândia (PR), morreu em queda de avião de pequeno porte na quarta-feira (10) em Marília (SP). O avião bimotor caiu em um campo da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), cerca de 1 quilômetro do terminal do aeroporto. Outro piloto também morreu no acidente e uma terceira pessoa foi resgatada viva.
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Segundo a Defesa Civil de Marília e a Rede Voa, concessionária que administra o aeroporto, o avião decolou por volta das 11h13 e retornava ao mesmo aeródromo quando caiu, cerca de 30 minutos depois. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para combater o incêndio provocado pela queda e realizar resgate das vítimas.
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Henrique atuava com voos particulares em Marília há mais de cinco anos. Segundo familiares, sonhava em ser piloto desde criança e amava a profissão. Nas redes sociais, se descrevia como "sonhador, guerreiro, louco por aviões, apaixonado pela esposa e temente a Deus". Deixa a esposa e um filho pequeno.
O segundo piloto que morreu foi identificado como Gabriel Maloni Mendes da Cruz, 24 anos, natural de Jales (SP). Era funcionário do Grupo Ponzan Alimentos e comandava a aeronave no momento do acidente. Gabriel era especializado na fabricação de temperos, molhos, farináceos e conservas. Os corpos de Gabriel e Henrique foram encontrados carbonizados.
Uma terceira pessoa a bordo, também piloto, foi socorrido com vida. Pablo Portella Ilwoski, 28 anos, foi encaminhado ao Hospital das Clínicas de Marília e seguia internado em estado grave até a última atualização.
A aeronave bimotor, com prefixo PT-MDB, é um modelo Beech Aircraft 58, fabricado em 1985, em situação normal de aeronavegabilidade. As causas do acidente ainda são desconhecidas e serão investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).
O Aeroclube de Marília emitiu nota de pesar. Henrique será velado na quinta-feira (11), a partir de 10h30, no Velório da Saudade. O sepultamento está marcado para sexta-feira (12), às 10h, no Cemitério Parque das Orquídeas.