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Piloto paranaense morre após carro capotar e incendiar em autódromo de SC

Alex Czaika, de 29 anos, chegou a ser socorrido após o capotamento no Autódromo de Mafra, mas não resistiu aos ferimentos

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Piloto paranaense morre após carro capotar e incendiar em autódromo de SC
Autor Foto: Reprodução/ Redes Sociais

O piloto paranaense Alex Czaika, de 29 anos, morreu neste domingo (27) após sofrer um grave acidente durante o Campeonato Interestadual de Arrancada, realizado no Autódromo de Mafra, no Planalto Norte de Santa Catarina. O veículo que ele conduzia, uma Volkswagen Saveiro, capotou no fim da pista e foi tomado pelo fogo. O competidor chegou a ser retirado do carro em chamas e recebeu os primeiros socorros ainda nas dependências do autódromo, mas não resistiu aos ferimentos durante o deslocamento para o Hospital São Vicente de Paulo, localizado no mesmo município. Até o momento, as causas exatas que levaram à perda de controle e ao capotamento do veículo não foram esclarecidas.

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A morte precoce do piloto, que era morador da cidade de Rio Negro, no Paraná, gerou forte comoção entre familiares, amigos e toda a comunidade do automobilismo. Nas redes sociais, equipes, conhecidos e entusiastas das competições de arrancada lamentaram a perda, destacando o legado de Alex no esporte e prestando condolências à família. O irmão do piloto também publicou uma despedida emocionada na internet, referindo-se a ele como seu melhor amigo e companheiro de vida. A administração do Autódromo de Mafra se manifestou oficialmente para expressar solidariedade aos entes queridos neste momento de luto.

As despedidas começaram na madrugada desta segunda-feira (28). O corpo do jovem é velado na Capela Henvida, no município paranaense de Rio Negro, desde as 3h. Já o sepultamento está programado para ocorrer às 16h de hoje, no Cemitério Municipal de Campo do Tenente, cidade também localizada no Paraná. Alex deixa os pais, irmãos, namorada, sobrinhos e cunhados.

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acidente fatal AUTOMOBILISMO comunidade automobilística pilotagem TRISTEZA
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