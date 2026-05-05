Piloto morto em queda de avião em BH será sepultado no Paraná

O corpo do piloto Wellington de Oliveira Pereira, de 34 anos, morto após a queda de um avião monomotor em um prédio residencial de Belo Horizonte (MG) na última segunda-feira (4), foi liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) nesta terça-feira (5). Segundo a família, o translado será feito de carro até o Paraná, com previsão de chegada na manhã de quarta-feira (6). O velório está marcado para as 9h e o sepultamento ocorrerá às 17h, no cemitério municipal de Munhoz de Mello, na região Norte do estado.

📰 LEIA MAIS: Mais de 2,5 mil novos policiais militares iniciam curso de formação no PR



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O acidente deixou três mortos e dois feridos em estado grave. Além de Wellington, que morreu no local, a aeronave transportava quatro empresários do ramo de tecnologia que seguiam para São Paulo após uma parada na capital mineira. As outras vítimas fatais são Fernando Souto Moreira, de 36 anos, filho do prefeito de Jequitinhonha (MG), que ocupava o banco do copiloto e morreu na hora; e o empresário Leonardo Berganholi, de 50 anos, que chegou a ser socorrido, mas faleceu no hospital. Os feridos são Arthur Schaper Berganholi, de 25 anos, filho de Leonardo, e Hemerson Cleiton Almeida Souto, de 53 anos. Ambos foram encaminhados em estado grave ao Hospital João XXIII.

Natural de Colorado (PR), Wellington cresceu em Munhoz de Mello, estudou no aeroclube de Maringá entre 2022 e 2023, e atualmente residia em Vitória da Conquista, na Bahia.

A queda ocorreu no começo da tarde. Minutos antes do impacto, o piloto comunicou à torre de controle que estava com dificuldades para ganhar e manter altitude logo após a decolagem. A torre chegou a oferecer prioridade para o retorno ao aeroporto, mas foi informada de que a aeronave não conseguia subir, caindo logo em seguida no estacionamento do edifício.



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o monomotor atingiu a caixa de escada entre o terceiro e o quarto andar do prédio. A corporação destacou que o impacto não atingiu o interior dos apartamentos diretamente, evitando ferimentos nos moradores. Todos os ocupantes do edifício foram retirados do local em segurança.

As circunstâncias da queda já estão sendo apuradas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), por meio de equipes do Terceiro Serviço Regional (Seripa III). Os investigadores foram ao local para coletar dados e preservar elementos essenciais para a apuração. A Polícia Civil de Minas Gerais também abriu uma investigação para esclarecer o caso.



