Piloto londrinense que ficou desaparecido em Roraima volta pra casa

Otávio estava se recuperando na capital Boa Vista

Otávio Augusto Munhoz da Silva desembarcou em Londrina na manhã deste sábado (15). O piloto que ficou desaparecido em uma floresta por 12 dias, em Roraima, contou com a presença de amigos e familiares no desembarque no Aeroporto Governador José Richa. (Veja no vídeo abaixo).

A vítima sofreu queda de avião em mata fechada no último dia 27 e foi encontrado dia 9 de outubro. Otávio estava se recuperando na capital Boa Vista.

Forças de segurança foram acionadas no dia seguinte a queda e encontraram a aeronave destroçada. Moradores da região relataram ter percebido pegadas próximo a um riacho, mas ninguém avistou o piloto.

A irmã dele, Cassia, se deslocou no último dia 30 para Roraima para acompanhar as buscas. Segundo a família do piloto, ele mora em Londrina e frequentemente faz serviços de transporte aéreo para outros estados.

Veja como foi a chegada emocionante do piloto em casa:

Vídeo e informações Tarobá News



